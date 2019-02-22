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Пятница, 22 февраля 2019, 16:19 мск

Новости Общество

Из российских судов исчезнут клетки для обвиняемых

Правительство собирается убрать из залов судов клетки для содержания обвиняемых во время заседаний. Такое поручение дал глава кабмина Дмитрий Медведев. Минюст предложение поддержал, а в МВД отметили, что реализация идеи потребует дополнительных расходов.

Законопроект о запрете помещать подозреваемых и обвиняемых в клетки и прозрачные боксы (так называемые «аквариумы») в судах внесла в Госдуму группа сенаторов в ноябре 2018 года. По мнению авторов инициативы, эти конструкции «ломают жизнь» тем, кто в них оказывается.

Медведев поручил проработать вопрос Минюсту, МВД и Минфину и определить, сколько денег понадобится на реализацию такого запрета, и где взять на это средства. Инициатива должна быть реализована до 1 апреля 2019 года.

В Министерстве юстиции идею поддержали, передает РИА «Новости». «Я знаю, что такое предложение поступало на отзыв в Минюст, и министерство принципиально поддержало эту идею», – отметил заместитель главы ведомства Денис Новак.

В свою очередь замглавы МВД Игорь Зубов заявил, что отказ от клеток в судах предполагает увеличение штата конвойных подразделений, а это подразумевает дополнительные расходы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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