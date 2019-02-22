Из российских судов исчезнут клетки для обвиняемых

Правительство собирается убрать из залов судов клетки для содержания обвиняемых во время заседаний. Такое поручение дал глава кабмина Дмитрий Медведев. Минюст предложение поддержал, а в МВД отметили, что реализация идеи потребует дополнительных расходов.

Законопроект о запрете помещать подозреваемых и обвиняемых в клетки и прозрачные боксы (так называемые «аквариумы») в судах внесла в Госдуму группа сенаторов в ноябре 2018 года. По мнению авторов инициативы, эти конструкции «ломают жизнь» тем, кто в них оказывается.

Медведев поручил проработать вопрос Минюсту, МВД и Минфину и определить, сколько денег понадобится на реализацию такого запрета, и где взять на это средства. Инициатива должна быть реализована до 1 апреля 2019 года.

В Министерстве юстиции идею поддержали, передает РИА «Новости». «Я знаю, что такое предложение поступало на отзыв в Минюст, и министерство принципиально поддержало эту идею», – отметил заместитель главы ведомства Денис Новак.

В свою очередь замглавы МВД Игорь Зубов заявил, что отказ от клеток в судах предполагает увеличение штата конвойных подразделений, а это подразумевает дополнительные расходы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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