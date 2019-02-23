Эксперты подсчитали число мужчин и женщин в России

Росстат представил данные по числу мужчин и женщин, проживающих в России. Оказалось, что представительниц прекрасного пола значительно больше.

По информации Росстата на 2018 год, на 1000 мужчин в России в среднем приходилось 1156 женщин, передает RT. Наибольший перевес отмечается в возрастной группе 70 и более лет – 2377 женщин на 1000 мужчин, тогда как среди молодежи больше девушек – на 1000 мужчин до 34 лет приходится примерно 960 женщин. Начиная с возрастной группы 35-39 лет женщин становится больше – 1027.

С 2000 года ситуация с гендерным соотношением среди россиян изменилась незначительно, тогда на 1000 мужчин приходилось 1138 женщин. За этот период соотношение сравнялось лишь однажды – в 2017 году в группе от 30 до 34 лет на 1000 мужчин пришлось 1000 женщин.

Всего в России на начало 2018 года проживало 78,7 млн женщин и 68,1 млн мужчин, подсчитали в Росстате.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.02.19

Путинград потребовал отставки Куйвашева и Пинаева (ФОТО). / Стимулировать рождаемость и куда деть первоклашек: итоги недели от РИА «Новый День» (ФОТО, ВИДЕО). / В США обвиняемый в экономических преступлениях россиянин признал вину. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»