В России хотят узаконить пожизненные выплаты за моральный вред

В России могут ввести практику пожизненной компенсации за причинение морального вреда вследствие ущерба здоровью. С такой инициативой выступает общественная организация «Коллективная защита».

По словам главы организации Марата Аманлиева, соответствующую поправку необходимо внести в Гражданский кодекс. С предложением сделать это «Коллективная защита» в скором времени собирается обратиться в Госдуму и Совет Федерации, передает RT.

Российское законодательство предусматривает только единовременную выплату за причинение морального вреда. Однако бывают случаи, когда из-за серьезного ущерба здоровью наступают необратимые и неизлечимые последствия.

«Например, в результате причинения вреда здоровью человек может лишиться ноги, после операции могут возникнуть фантомные боли, от которых невозможно избавиться. Человек будет испытывать страдания в виде болей всю жизнь, а возмещение морального вреда предусмотрено только в единоразовом порядке, – пояснил Аманлиев. – Суд взыскивает в пользу людей 200-300 тысяч один раз, а человек мучается от неудобств всю оставшуюся жизнь. Законом установлено право взыскивать пожизненно утраченный заработок, но пожизненно взыскивать возмещение морального вреда за неизлечимые последствия сегодня нельзя».

В то же время согласно инициативе предусмотренную законом единоразовую компенсацию за причинение морального вреда также предлагается сохранить.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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