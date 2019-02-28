Управделами президента потратило на сигареты 19 млн рублей

ФГУП «Торговый дом «Кремлевский», относящееся к управлению делами президента, сделало несколько заказов на сайте госзакупок. Структура закупила сигарет на сумму 19,05 млн рублей. Поставщик – Калужская табачная фабрика.

Заказы были размещены 27 февраля Санкт-Петербургским филиалом ТД «Кремлевский», пишет РБК. Контракт был заключен с одной компанией. При этом в информации о лоте указывается, что закупка у единственного поставщика «осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций».

Калужская табачная фабрика должна отгрузить товар в Московской области, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге. В общей сложности 360 тысяч штук. Из закупок не ясно, идет речь о пачках или о сигаретах. Окончательная цена одной единицы товара составляет порядка 52 рубля.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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