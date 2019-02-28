Эксперты проверили качество сметаны и пельменей

Специалисты проверили качество сметаны и пельменей, продающихся в российских магазинах, и выявили несколько нарушений. Выяснилось, что в сметану производители добавляют крахмал, а в некоторых марках пельменей обнаружили кишечную палочку.

Сметану с массовой долей жира 20% семи брендов тестировал «Росконтроль». Образцы прошли проверку по 50 параметрам безопасности, в том числе на наличие антибиотиков, бактерий кишечной палочки, сальмонеллы, дрожжей и плесени, а также стабилизаторов, консервантов и растительных жиров.

Чаще всего производители грешат тем, что добавляют в молочный продукт дешевые заменители в виде растительных жиров и стабилизаторы. Кроме того, в сметане нашли незаявленный на упаковке крахмал. Он не опасен для здоровья, говорят эксперты, но его использование вводит потребителей в заблуждение, поскольку он не является молочным ингредиентом.

В ходе проверки по микробиологическим показателям нарушений выявлено не было, ни в одном из образцов не обнаружили бактерий, антибиотиков или консервантов. Чего нельзя сказать о пельменях, тест на качество которых проводили специалисты «Роскачества».

В исследовании участвовали замороженные пельмени 48 торговых марок. Их проверили по 88 показателям качества и безопасности. В результате ни один образец не смог претендовать на «Знак качества».

«В 16 случаях эксперты увидели отклонения по микробиологическим показателям. В некоторых образцах были выявлены бактерии группы кишечной палочки или повышенное содержание бактерий», – сообщили эксперты «Роскачества» по итогам проверки. По словам экспертов, это стало возможным из-за несоблюдения санитарно-гигиенических требований при производстве и нарушении температурного режима при транспортировке, хранении или реализации.

Также в пельменях обнаружили незаявленные виды мяса, которые могли попасть в продукт с плохо промытой ленты на производстве. В образце одной марки специалисты нашли хрящи. Попадалась исследователям и ДНК сои, впрочем, ее превалирующего количества не выявилось.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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