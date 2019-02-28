В России растет число преступлений в отношении подростков

В России увеличилось число преступлений, совершенных в отношении подростков. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МВД России.

«Как показывает статистика, в прошлом году число преступлений, совершенных подростками, уменьшилось на 3,8%, однако при этом в 2018 же году возросло число преступлений в отношении несовершеннолетних на 5%", – цитирует главу государства «Интерфакс».

Путин считает, что ситуацию в так называемых группах риска должны держать на контроле социальные службы вместе с учителями, родителями и волонтерами. Попытки втягивания подростков в преступную деятельность должны пресекаться незамедлительно.

«Невнимательное, формальное отношение оборачивается здесь сломанными судьбами, а иногда и настоящими трагедиями, и те коллеги, которые занимаются этими вопросами, прекрасно понимают, о чем идет речь», – заключил президент.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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