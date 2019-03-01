Молча меняют место работы: россияне не защищают свои трудовые права

Большинство россиян, сталкиваясь с нарушением своих трудовых прав, предпочитают менять место работы или вообще не предпринимать никаких действий. При этом в профсоюзы обращаются лишь единицы, будучи уверенными, что профорганизации не играют значительно роли и не помогут добиться справедливости от работодателя. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Когда речь идет о нарушении трудовых прав, 7% россиян меняют место работы, 6% жалуются начальству, столько же ничего не делают, 3% идут в суд. Только 2% респондентов обращались в профсоюз или совет трудового коллектива. 1% просто снижают эффективность своего труда, то есть начинают работать меньше, пишет РБК. 55% опрошенных заявили, что не сталкивались с нарушениями в области трудового права.

Большинство работающих россиян (82%) считают, что профсоюзы играют незначительную роль, либо же она отсутствует вовсе. В то же время потребность в сильных эффективных профсоюзах в российском обществе назрела. Каждый второй (52%) опрошенный уверен, что профсоюзы могут работать эффективно, 37% с этим не согласны.

«Отвечая утвердительно на вопрос о том, нужны ли профсоюзы, современные россияне не имеют в виду классические профсоюзные организации с месткомами и взносами, путевками и лидерами», – поясняет директор по стратегическому развитию ВЦИОМ Степан Львов. По его мнению, результаты опроса говорят о проявлении запроса на защиту трудовых прав без особой надежды на эффективную коллективную защиту.

Реальное положение дел состоит в том, что активность в современной России профсоюзы проявляют лишь спорадически, в отдельных регионах, не ведя при этом системной работы по защите трудовых прав и улучшению положения работников, отмечают эксперты. В последнее время велась активная работа по уменьшению роли профсоюзов, по их приручению, причина в том, что государство защищает интересы крупных бизнес-корпораций.

«Власти не нужны организованные социальные и трудовые протесты, его задача, наоборот, раздробить их, – полагает политолог Николай Миронов. – В результате длительной политики «купить или убить» профсоюзы ослабели, стали больше походить на декорации, сосредоточились скорее на небольших точечных акциях и паллиативных инициативах, чем на действительно системной и масштабной работе». Итогом нехватки сильных профсоюзов стали невыплаты зарплат и сокращения. При этом небольшие стихийные профсоюзы не могут противостоять крупным работодателями, заключил эксперт.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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