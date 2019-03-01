Зарплаты российских женщин на треть не дотягивают до зарплат мужчин

Женщины в России получают значительно меньше за свой труд, чем мужчины. Об этом сообщила вице-премьер РФ Ольга Голодец на открытии форума «Роль женщин в развитии промышленных регионов».

«Процент занятости женщин высок, но если говорить о заработной плате, то зарплата женщин в РФ составляет 70% от средней заработной платы мужчин», – цитирует Голодец ТАСС.

По ее словам, российские женщины «не достигают такого же уровня образования, карьерного роста, оплаты своего труда, как у мужчин».

Стоит отметить, что ситуация в России немногим отличается от мировых тенденций. В среднем в других государствах женщины получаются на 16-22%, чем мужчины.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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