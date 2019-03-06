Чиновница назвала покупку и подвоз продуктов в школы делом родителей

Организация питания детей в школах – «ответственность родителя». Такое заявление сделала Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева, запись выступления которой опубликовано в YouTube.

Чиновница назвала подвоз и покупку продуктов в школы делом родителей

Таким образом чиновница прокомментировала отмену бесплатных завтраков для части учеников младших классов во Владимире, передает «ПроВладимир». При этом она сослалась на закон «Об образовании», указав, что учебные заведения ответственны только за обеспечение условий для организации питания: предоставление кухонного оборудования, мест для приготовления пищи, а также создание условий для ее приема.

«А вот обеспечить само питание, то есть подвоз продуктов, приобретение продуктов питания, изготовление и так далее – вот это уже вопрос родителей», – заявила Беляева, добавив, что у граждан сложилось ошибочное мнение, что данная обязанность закреплена за муниципалитетом или государством. «Повторюсь: это не обязанность субъекта», – отметила Беляева.

Она пояснила, что сегодня у муниципалитетов появились новые задачи, связанные в том числе с обеспечением безопасности школьных учреждений, в связи с чем «приходится выбирать», указала она. «И в ситуации дотационности отдельных муниципальных образований, они принимают такие непопулярные решения, хотя, конечно, хотелось бы, чтобы детей, особенно из малообеспеченных семей, из трудных семей, все-таки поддерживали», – добавила чиновница.

Между тем, согласно закону № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 37) «организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность».

Владимир, Иван Гридин

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