Генштаб: Россия не откажется от призыва на военную службу

Минобороны не откажется от призыва россиян на военную службу. Об этом сообщил в интервью газете «Красная звезда» начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России Евгений Бурдинский.

По его словам, отказ от срочников в российской армии невозможен как по финансовой причине, так и из-за необходимости иметь обученных военному делу граждан, которых можно мобилизовать.

В то же время число служащих по контракту в последние годы значительно выросло. В 2018 году по контракту проходили службу свыше 350 тысяч прапорщиков, сержантов и рядовых. Сейчас на одного срочника приходится 1,7 контрактника, отметил генерал-лейтенант.

Ранее Бурдинский говорил о том, что постепенно в России сокращается число уклонистов, так по сравнению с осенним призывом 2017 года в 2018 году их стало меньше более в чем два раза. Всего в прошлом году на военную службу заступили 132,5 тысячи новобранцев.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 06.03.19

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