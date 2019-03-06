ВЦИОМ: Жители России стали меньше материться

Социологи провели опрос жителей России о родном языке и выяснили, как россияне относятся к различным заимствованиям, как часто используют сленг и нецензурные выражения, а также какие языковые привычки раздражают их больше всего.

За последние десять лет значительно выросла доля тех, кто использует в своей речи интернет-сленг и язык социальных сетей. Если в 2008 году таких было лишь 4%, то теперь их доля выросла до 23%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Чуть больше трети россиян (36%) ежедневно используют в повседневной жизни профессиональный сленг (рост с 23% в 2008 году). Каждый пятый заявил, что стал чаще использовать в своей речи пословицы и крылатые выражения, цитаты из литературных произведений, кино и песен.

Социологи отметили рост по употреблению в речи иностранных слов: с 10% до 19%. Также россияне стали чаще использовать диалектизмы – наречия, которые распространены в разных регионах.

В то же время снизилось число людей, употребляющих нецензурные выражения. «Если в 2008 году еженедельно матерились 44% участников опроса, то сегодня эта доля составляет 37%, в том числе 18% – используют мат каждый день, а 19% – несколько раз в неделю», – отмечают специалисты ВЦИОМ.

Каждого второго респондента раздражает намеренное искажение слов, 45% опрошенных не нравится, когда в речи используются жаргонные слова и выражения. 43% раздражаются из-за ненамеренных ошибок в письме или речи. Менее болезненно обществом воспринимаются злоупотребления иностранными терминами (35%).

При этом две трети россиян считают, что заимствования из других языков, жаргонизмы наносят ущерб русскому языку. Только каждый четвертый уверен, что они обогащают язык.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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