Ушел из жизни великий актер Владимир Этуш

В Москве на 97 году жизни умер народный артист СССР, актер театра имени Вахтангова Владимир Этуш. Его похоронят на Новодевичьем кладбище, рассказал директор театра Кирилл Крок.

«Владимир Абрамович уже известно, что будет похоронен на Новодевичьем кладбище в своем семейном месте», – приводит слова Крока РИА «Новости».

Фото: пресс-служба Кремля

Как передает телеграм-канал Mash со ссылкой на дочь актера Раису Этуш, гражданская панихида пройдет в самом театре. Она также рассказала, что ее отец умер в больнице, куда его доставили накануне из-за резкого ухудшения здоровья. В последнее время у актера были проблемы с сердцем.

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