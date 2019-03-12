За дресс-код в российских школах высказались 72% родителей

В России более 70% родителей считают обязательным наличие дресс-кода в школах, при этом 36% родителей разрешили бы цветные пряди, 13% – пирсинг, а 10% – носить яркую одежду и рваные джинсы. Такие данные были получены в ходе исследования, проведенного в рамках проекта «Mail.ru Дети», передает РИА «Новости».

Также отмечается, что у 65% участников опроса дети учатся в школах с обязательной школьной формой, у 60% – должны придерживаться дресс-кода. С необходимостью наличия строгих рекомендаций относительно внешнего вида согласились 72% респондентов, 22% считают иначе.

«На вопрос, как именно ребенок должен одеваться в школу, мнения родителей разделились: 43% отметили «белых верх – черный низ» или деловой стиль, 33% за одинаковую школьную форму. Интересно, что 54% родителей считают, что форма дисциплинирует и помогает не отвлекаться от занятий, 38% – что форма нивелирует видимую разницу в доходах родителей», – говорится в тексте исследования.

Относительно запретов, родители отметили, что в 36% школ запрещен пирсинг, в 34% – цветные волосы или пряди (29%), на яркую одежду и рваные джинсы наложено табу в 44% школ, а татуировки находятся под запретом в 35% общеобразовательных учреждений.

Исследование проводилось с 19 по 26 февраля среди 15,5 тысяч пользователей проекта.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 11.03.19

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