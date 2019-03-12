Россию назвали «проигравшей сверхдержавой», использующей прорывы СССР

Россия не может идти в ногу с развитием стран Запада, однако она пытается использовать технологии СССР, чтобы вновь стать сверхдержавой. Такое мнение высказал эксперт Шведского института оборонных исследований Йонас Кьеллен.

В своей статье, опубликованной на сайте института, Кьеллен рассуждает о средствах радиоэлектронной борьбы, которые сейчас получили развитие в РФ. По мнению эксперта, российские специалисты опираются на ряд советских проектов, которые были законсервированы в течение 1990-х годов.

«СМИ часто описывают способность России выбивать всю вражескую электронику «простым нажатием кнопки». Ходят слухи о непроницаемых куполах, окружающих их собственные войска в Сирии, недоступных для разведки и нападения. Но это в основном миф, преувеличение и пропаганда со стороны российской армии и промышленности», – утверждает Кьеллен.

По его мнению, потенциал этой сферы в ближайшее время «исчерпается». «Скорее всего, Россия будет продолжать идти тем же путем, но вовсе не с такими же темпами развития, как в течение последних десяти лет, – пишет эксперт. – Электронная война – решение россиян для устранения недостатков в традиционных военных средствах. Таким образом, с помощью радиоэлектронной борьбы Россия стремится стать военной сверхдержавой, но с позиции проигравшего».

Стокгольм, Служба информации РИА «Новый День»

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