Росстат перечислил регионы России с самой высокой смертностью

Росстат выяснил, в каких регионах России самая высокая смертность.

Согласно данным ведомства, больше всего людей умирает в Псковской и Тверской областях. В этих регионах показатель смертности составляет 16,8 человека на 1000 жителей, сообщает «Российская газета».

Высокий уровень смертности также зафиксирован в Новгородской, Ивановской и Владимирской областях – соответственно 16,5, 16 и 15,8 человека на тысячу населения. Высокая смертность в этих регионах объясняется структурой населения – в них проживают много пожилых граждан.

Ниже смертность в регионах, где больше молодежи. Так, меньше всего людей умирает на Кавказе и Севере: в Ингушетии 3 человека на 1000 жителей, в Чечне – 4,2, в Дагестане – 4,8, в Кабардино-Балкарии и Якутии – по 7,8, в Тюменской области – 7,9.

Показатель смертности в России в прошлом году не изменился по сравнению с 2017 годом и составил 12,4 человека на 1000 жителей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 12.03.19

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