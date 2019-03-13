Правительство ужесточит контроль за качеством питания в госучреждениях

Правительство РФ планирует установить контроль над поставками питания в социальные учреждения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо вице-премьера Алексея Гордеева. Подлинность документа подтвердила представитель зампреда правительства.

Письмо с поручением проработать установление контроля над питанием в бюджетных учреждениях социальной сферы поступило главам Минсельхоза, Минфина, Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Роспотребнадзора и АНО «Роскачество». Ведомства выработают собственные предложения по решению вопроса. Ответственным исполнителем назначен Минсельхоз.

Предполагается, что контроль будет ужесточен как над качеством продуктов, так и над оказанием услуг общественного питания в бюджетных учреждениях. В Роскачестве отметили, что сейчас лабораторные исследования продуктов зачастую ограничиваются проверкой документов. Изучением безопасности и качества самих товаров ведомства не занимаются. Для решения этой проблемы Роскачество предлагает закрепить в законе требование отправлять продукцию на проверку в аккредитованные лаборатории.

Источник издания в одной из пищевых компаний отнесся к инициативе скептически. По его словам, на сегодняшний день крупные поставщики проверяют качество товаров в аккредитованных лабораториях самостоятельно, что обходится в более чем $10 млн в год, а дополнительные проверки значительно увеличат расходы. Кроме того, участники рынка опасаются установления закрепленной законом монополии отдельных лабораторий.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 13.03.19

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