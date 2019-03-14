Демографический разрыв залатают мигрантами: Россия готовится принять 5−10 млн человек

Российские власти подготовили институциональную инфраструктуру, которая обеспечит переселение из-за рубежа людей, готовых стать гражданами России. В качестве стран-доноров рассматриваются государства с высокой концентрацией русскоязычного населения – Украина, Казахстан, Узбекистан, Молдавия.

В России давно говорят о демографическом кризисе, рождаемость падает, и один из вариантов решения проблемы – привлечение в страну мигрантов, которые перекроют естественную убыль населения. В рамках новой Концепции государственной миграционной политики на 2019-2025 годы планируется создать условия для переселения в РФ соотечественников, пишет «Коммерсант».

По поручению президента Владимира Путина была создана рабочая группа, которая займется реализацией концепции. В нее вошли чиновники различных министерств, ведомств, депутаты Госдумы. Возглавил группу руководитель управления президента по обеспечению конституционных прав граждан Максим Травников. Эта команда будет генерировать законодательные изменения, рассматривать инициативы министерств и ведомств, вырабатывать согласованные решения по всем вопросам, касающимся миграции. Реализацией выработанных установок займется правительственная комиссия по миграционной политике, возглавляемая первым вице-премьером Антоном Силуановым.

В первую очередь законодатели занялись упрощением получения российского гражданства. Так в силу скоро вступят изменения в закон «О гражданстве», предполагающие отмену для желающих получить гражданство РФ регистрации по месту жительства. Кроме того, Госдума рассмотрит инициативу, которая предполагает разрешение на работу в российских госорганах, включая МВД и спецслужбы, украинцам, ставшим российскими гражданами.

Также предлагается внести изменения в получение вида на жительство для иностранцев. В настоящее время он выдается на пять лет с необходимостью продления. Правительство предлагает сделать его бессрочным.

Сколько планируется привлечь мигрантов, официально не сообщается. Источники издания отмечают, что для покрытия естественного отрицательного прироста населения нужно до 300 тысяч человек в год. Однако у властей есть амбициозные цели – новыми россиянами в будущем могут стать 5-10 млн человек.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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