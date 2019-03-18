Сыщик за работой: глава СК использовал лупу, чтобы разглядеть фото на ноутбуке

13 марта глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел личный прием граждан в Москве. Видео с мероприятия опубликовал официальный канал СК на YouTube.

Всего Бастрыкин принял 14 граждан из Москвы, Самары, а также из Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Республики Башкортостан, Московской и Ленинградской областей.

В ходе рассмотрения одной из жалоб главному сыщику страны показали фото с места происшествия на экране компьютера. Бастрыкин использовал лупу, для того, чтобы разглядеть детали.

«По результатам личного приема председатель следственного комитета практически по всем материалам и уголовным делам назначил служебные проверки. Ход рассмотрения всех принятых жалоб и заявлений взят главой СК России на личный контроль», – сообщили в пресс-службе СКР.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 18.03.19

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