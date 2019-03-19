С 2020 года в России начнут сокращать госслужащих

Российские власти запланировали масштабную реформу государственной службы, которая предусматривает сокращение численности сотрудников. Об этом сообщила первый замминистра финансов Татьяна Нестеренко.

По ее словам, с 2020 года начнется сокращение численности территориальных органов власти. В первый год планируется сократить 5% госслужащих, во второй – 10%. В общей сложности за два года численность служащих центрального аппарата уменьшится на 10%, передает РИА «Новости».

Одной из целей реформы государственной службы является высвобождение ресурсов для изменения системы оплаты труда. Планируется увеличить постоянную часть зарплаты до 60% от ФОТ, таким образом, плавающая стимулирующая часть будет снижена.

Нестеренко напомнила, что перед правительством стоит задача – вывести систему отплаты труда на госслужбе на конкурентный уровень в экономике.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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