Сотрудников ФСИН обяжут извиняться перед заключенными

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) обяжет сотрудников проявлять вежливость в общении с подследственными и осужденными, а также официально извиняться перед ними за свои противозаконные действия. Поправки предлагается внести в приказ ФСИН о Кодексе этики. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«В случае нарушения сотрудником или федеральным государственным гражданским служащим прав и свобод гражданина сотрудник или федеральный государственный гражданский служащий приносит извинение добровольно или в соответствии с вступившим в законную силу решением суда», – говорится в документе. Кроме того, сотрудники ведомства в обращении с гражданами и должностными лицами должны будут проявлять корректность, уважение, вежливость и внимательность.

Изменения вносятся в целях приведения Кодекса этики в соответствие с федеральным законодательством, «а также формирования позитивного облика сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих уголовно-исполнительной системы», – пояснили авторы поправок.

Москва, Иван Гридин

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