Россия опустилась в рейтинге самых счастливых стран мира

Финляндия признана самой счастливой страной мира. Как передает корреспондент РИА «Новый День», эта скандинавская страна второй год подряд заняла первое место в рейтинге самых счастливых стран мира World Happiness Report, который опубликовало подразделение ООН в Международный день счастья, 20 марта.

В топ-5 также попали Дания, Норвегия, Исландия и Нидерланды. Самой несчастливой страной стал Южный Судан, занявший последнее, 156 место в рейтинге. Не лучше ситуация в Центральноафриканской республике (155 место), Афганистане (154), Танзании (153) и Руанда (152).

Во втором десятке расположились США (19 место), Бельгия (18), Германия (17), Великобритания (15).

Россия заняла 68 место, опустившись за год на девять позиций. Выше России оказался Казахстан, занявший 60 место и Узбекистан (41). Белоруссия заняла 81 место, Киргизия – 86-е, Армения –116-е, Грузия – 119-е, Украина – 133-е.

Стоит отметить, что при составлении рейтинга учитывались такие факторы, как ВВП на душу населения, ожидаемая продолжительность жизни, социальная поддержка, свобода, коррупция. Впервые подобное исследование было проведено в 2012 году.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.19

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