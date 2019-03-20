Между бедностью и одиночеством нашли прямую связь

Росстат оценил долю страдающих от одиночества граждан. Выяснилось, что среди россиян с низким уровнем дохода одиноких значительно больше, чем среди тех, кто высоко оценивает свое финансовое состояние.

Участники опроса сами определяли уровень дохода по трем категориям – низкий, средний, высокий, пишет РБК. 47% респондентов, которые отнесли себя к группе с низкими доходами, сообщили, что испытывают одиночество. При этом 20% заявили, что чувствуют себя одинокими очень часто.

Среди россиян с высоким уровнем дохода только 16,7% ощущают одиночество. Среди граждан со средними дохода одинокими себя считают 23,8%.

Примечательно, что женщины испытывают одиночество значительно чаще мужчин. Так около трети представительниц прекрасного пола сообщили, что у них возникает чувство одиночества, среди мужчин таких оказалось 18,3%.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.03.19

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