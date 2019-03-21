Росстат назвал регионы России, где работают меньше всех

Федеральная служба государственной статистики выяснила, в каких регионах наименьшая и наибольшая продолжительность рабочей недели.

Данные, предоставленные Росстатом RT, учитывают среднюю фактическую продолжительность рабочей недели за третий квартал 2018 года. Показатели не учитывают отгулы, больничные и прочие сокращения рабочего времени. В целом по стране продолжительность рабочей недели занятого населения от 15 до 72 лет в России составила 37,1 часа. При этом мужчины работают дольше женщин – 38,7 и 35,4 часа в неделю соответственно.

Самые трудолюбивые – жители Севастополя. Там работают 39 часов в неделю. Затем идут Калмыкия (38,8), Воронежская область (38,8), ЕАО (38,8), Владимирская (38,7) и Ростовская области (38,7).

Меньше других работают в Республике Алтай (32,9), Карелии (33,4), Республике Коми (34,1), Дагестане (34,2), Мурманской (34,3) и Архангельской (34,4) областях.

По словам экспертов, продолжительность рабочей недели в разных регионах зависит от нескольких факторов, среди них различия рабочей силы по возрастному составу, а также климатические особенности.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.03.19

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