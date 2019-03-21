Гидрометцентр дал прогноз на весну, лето и начало осени

Гидрометцентр представил прогноз погоды на вегетационный период с апреля по май, а также рассказал, какими будут лето и начало осени в регионах России. Метеорологи говорят, что апрель будет теплее обычного на востоке Северо-Западного федерального округа, на севере Урала и Сибири, а также на Чукотке. В мае тепло с превышением обычных значений придет на восток Северо-Западного федерального округа, на север Приволжского и Уральского округов, Таймыр.

Согласно прогнозу, средняя месячная температура воздуха в июне будет выше нормы на востоке Южного и на юге Приволжского федеральных округов, на северо-востоке Урала и севере Сибири, западе Якутии и Приморье. Июль будет жарким для южных регионов страны. Хорошее лето стоит ожидать и жителям севера Урала и Сибири. Синоптики отмечают, что жара в Сибири может побить прошлогодние рекорды.

Август станет теплым для Северо-Запада и центра страны. Также в теплой зоне окажется север Южного и Приволжского федеральных округов, Урала и Красноярского края. Метеорологи прогнозируют, что август на юге и в центре России выдастся дождливым. Начало осени станет теплым на юго-западе европейской территории России. Сентябрь прогнозируется теплым в Ростове-на-Дону и в Волгограде.

Москва, Иван Гридин

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