В России хотят запретить переводы граждан в онлайн-казино

В России хотят законодательно запретить переводы средств граждан в пользу организаторов нелегальных лотерей и онлайн-казино. С такой инициативой выступил Минфин.

Министерство начало разработку законопроекта, который направлен на «совершенствование механизмов противодействия незаконной деятельности по организации и проведению лотерей и азартных игр в сети Интернет путем ограничения переводов денежных средств по поручениям физических лиц в пользу организаторов такой деятельности».

Предполагается, что поправки вступят в силу в январе 2020 года. Решение о подготовке изменений в закон было принято на заседании межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям в конце прошлого года.

В настоящее время деятельность казино запрещена в России, за исключением игорных зон. Однако в Сети большой популярностью пользуются онлайн-казино, деятельность которых нелегальна. В 2018 году Роскомнадзор заблокировал около 1,5 тысячи сайтов, предлагающих подобные услуги.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 25.03.19

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