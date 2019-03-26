Росмолодежь может блокировать опасные для подростков сайты

Правительство разрешило Федеральному агентству по делам молодежи блокировать ресурсы в Сети. Соответствующий документ был опубликован на интернет-портале правовой информации.

Наделение Росмолодежи полномочиями по блокировке сайтов с информацией, «направленной на склонение или иное вовлечение несовершеннолетних в опасные для жизни противоправные действия», стало возможно с внесением поправок в правила ведения единого реестра запрещенных сайтов.

Таким образом, агентство пополнило список ведомств, которые имеют право закрывать доступ к интернет-ресурсам. Среди них МВД, Роспотребнадзор, Федеральная налоговая служба (ФНС), Росалкогольрегулирование и Роскомнадзор (РКН). Кроме того, блокировка может осуществляться на основании решения суда.

Напомним, законопроект о блокировке сайтов, которые содержат побуждающие детей к опасным действиям сведения, был принят Госдумой в прошлом году. В конце 2018 года документ подписал президент. Изменения претерпели два российских закона – «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 26.03.19

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