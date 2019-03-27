В России хотят создать Школпитнадзор

Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов направил министру просвещения Ольге Васильевой предложение о создании ведомства, которое займется контролем качества питания в столовых общеобразовательных учреждений – Школпитнадзор.

Парламентарий предлагает наделить представителей Школпитнадзора правом проводить проверки компаний, выигравших тендеры на поставку продуктов в школы без каких-либо уведомлений и предварительных разрешений и на тех же основаниях проверять качество продукции на предприятиях детского питания и в столовых общеобразовательных учреждений. Как передает RT, ревизоры будут проверять санитарно-эпидемиологическое состояние продукции и количество продуктов, которые ребёнок получает на обед.

Ранее сенаторы подготовили законопроект о детском питании, который устанавливает правовые основы регулирования отношений в данной сфере для обеспечения детей безопасным и полноценным питанием как в семье, так и в образовательных и медицинских организациях, санаториях и летних лагерях. Проект предусматривает, в частности, обязательную маркировку продуктов детского питания спецсредствами идентификации, которые будет устанавливать российское правительство. Предполагается, что оборот продуктов питания для детей без маркировки в стране будет запрещён.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 27.03.19

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