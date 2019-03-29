Почти половину пациентов психоневрологических интернатов хотят отправить домой

Часть пациентов психоневрологических интернатов (ПНИ) хотят распустить по домам. Для этого им проведут индивидуальное обследование. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова по итогам проверки российских интернатов. По ее словам, во множестве лечебных учреждений такого типа нет элементарных удобств в виде туалета и водопровода.

Совет при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере провел заседание, посвященное проблеме ПНИ, передает «Интерфакс». «Мы хотим провести в каждом субъекте Российской Федерации с привлечением врачей-психиатров, социальных работников и органов исполнительной власти индивидуального обследования каждого гражданина, проживающего в психоневрологическом интернате», – сказала Голикова.

Во время проверки будет проведена оценка состояния граждан. Специалисты рассмотрят возможность применения иных форм работы, среди которых сопровождаемое проживание, проживание в замещающих семьях на дому, определение по каждому гражданину необходимых мер поддержки, социального и медицинского сопровождения.

Провести реформу системы ПНИ было решено по итогам массовой проверки. Выяснилось, что в интернатах зачастую отсутствуют элементарные удобства. Например, нет теплых туалетов, пациенты вынуждены ходить на улицу, отсутствует водопровод. В комнатах живет по четыре-шесть человек, каждый шестой пациент живет в палате с семью и большим количеством соседей. При этом не хватает тумбочек, шкафов и стульев. Нет даже ширм, чтобы огородить кровати больных. Есть проблемы и с персоналом. Штат интернатов в среднем по России укомплектован на 75%, в некоторых учреждениях ситуация еще хуже.

Планируется, что обследование всех пациентов ПНИ займет около четырех месяцев. В Минтруде предположили, что на домашние формы социального обслуживания могут быть переведены чуть меньше половины всех обитателей интернатов. «Сколько людей из психоневрологических интернатов может быть потенциально выведено на сопровождаемое проживание – по нашим оценкам, это где-то порядка 40-45%", – сказал министр труда Максим Топилин.

В России функционирует порядка 600 ПНИ. Эта система выстраивалась в Советском Союзе и морально устарела, отметила Голикова. По данным Роструда, на 1 марта в этих учреждениях насчитывается 155 157 пациентов, из них 112 157 являются недееспособными.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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