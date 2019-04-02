Каждый пятый житель России не имеет доступа к канализации

Около пятой части населения России не имеет доступа к централизованной канализации. Таким семьи приходится пользоваться выгребными ямами. Об этом говорится в исследовании, проведенном Росстатом.

По данным службы, около 22,6% российских домохозяйств не имеют доступа к централизованной канализации. Из них 16,8% пользуются системой труб в выгребные ямы, а у 5,8% населения система канализации отсутствует вообще, передает РБК.

Большая часть людей, у которых нет доступа к канализационной системе, проживают в сельской местности – 66,5%. В городах дела обстоят лучше. Только 9% горожан заявили о том, что не имеют доступа к канализации, говорится в исследовании.

В Росстате отмечают, что постепенно ситуация в этом вопросе улучшается. По данным о благоустройстве жилищного фонда, пять лет назад канализация была доступна 73% населения, в 2015-2016 годах – 77%, а в 2017 году – уже 78%.

По мнению экспертов, проблемы с ЖКХ связаны с недостатком средств. «Всё ЖКХ, что в городах, что в сельской местности, финансируется по остаточному принципу. Так было, есть и будет долгие годы», – констатировал замдиректора центра управления ЖКХ РАНХиГС Евгений Блех.

Согласно докладу международной организации WaterAid, в котором говорится о доступности безопасных частных туалетов для городского населения, 23% россиян, проживающих в городах, не имеют возможности пользоваться безопасными частными туалетами. По этому показателю, ситуация в России хуже, чем в Бангладеш, в Республике Конго и Бразилии.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 02.04.19

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