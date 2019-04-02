«Это жесть…» Федор Конюхов попал в сильнейший шторм

Знаменитый российский путешественник Федор Конюхов, попавший на своей лодке в Южном океане в сильнейший шторм, выходит на связь каждые два часа. Об этом сообщил его близкий друг Вадим Цыганов. По его словам, спасательная экспедиция сейчас невозможна, несмотря на повреждения вёсельного судна, на котором Конюхов совершает кругосветный переход.

Цыганов назвал случившее «жестью», и отметил, что нахождение на разбитой лодке является очень тяжелым для Конюхова. По его словам, которые цитирует iReactor, в штабе будет приниматься решение о продолжении экспедиции. Однако спасательная операция сейчас невозможна. Это связано с тем, что, по информации сына путешественника, Конюхов находится «на обратной стороне Луны».

«Он через каждые два часа выходит на связь со штабом. Мы с ним созваниваемся раз в два дня. Я с родственниками говорю, но я не представитель штаба, я просто его друг и соратник… Очень переживаю. Мы даже не знаем, как поступать в этой ситуации. Дай Бог, чтобы лодка получила минимальные какие-то пробоины, повреждения или вообще их не было. Но, как мы понимаем, они есть, поэтому очень надеемся, что все будет хорошо», – отметил Цыганов.

Сильнейший шторм Конюхов переждал в кормовой каюте своей лодки с задраенными люками. Сам путешественник не пострадал, однако в результате инцидента оторванными оказались часть солнечных батарей и ветроуказатель. Как сообщается, сейчас Конюхов не имеет возможности предоставлять актуальные данные о ходе экспедиции.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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