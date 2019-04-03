Названы самые криминальные регионы России

Эксперты на основе данных МВД об уровне преступности в 2018 году составили рейтинг самых криминальных регионов России. Отмечается, что в целом число зарегистрированных преступлений снизилось.

Больше всего нарушений закона зарегистрировано в Москве – свыше 140 тысяч, пишет RT. Далее по уровню криминальности идет Московская область (80,2 тысячи). За столичным регионом следуют Краснодарский край (68,1 тысячи), Челябинская область (64,8 тысячи) и Республика Башкортостан (57,4 тысячи).

Меньше всего преступлений зафиксировано на Чукотке – 748, затем идут Ненецкий автономный округ (857), Ингушетия (1,6 тыс. преступлений), Республика Калмыкия (2,7 тысячи) и Магаданская область (2,9 тысячи).

Всего за прошедший год в России зарегистрировано 1,9 млн преступлений. По данным МВД, число нарушений закона снизилось по сравнению с 2017 годом на 3,3%.

Отмечается, что наиболее частое злодеяние – хищение чужого имущества, на него приходится половина всех зарегистрированных преступлений.

Москва, Служба информации «Новый День»

Москва. Другие новости 03.04.19

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