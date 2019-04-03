Россиянки стали значительно позже рожать первенца

В России значительно увеличился возраст женщин, в котором они рожают первого малыша. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, сейчас преимущественный возраст рождения первого ребенка – 25-34 года. «Это значит, что количество женщин, которые могут родить второго и третьего ребенка, существенно сокращается», – цитирует Голикову «Интерфакс».

В 1995 году 60% женщин рожали первенца до 24 лет. В 2018 году этот показатель не превысил 45%.

Вице-премьер подчеркнула, что важно стимулировать женщин к рождению первого малыша, чтобы россиянки не боялись рожать в молодом возрасте.

Москва, Служба информации «Новый День»

Москва. Другие новости 03.04.19

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