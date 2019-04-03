Роструд напомнил о графике праздничных выходных в мае

В мае, благодаря переносу новогодних выходных, жители России будут отдыхать 9 дней: с 1 по 5 и с 9 по 12 мая, напомнили в Роструде. «В связи с празднованием Дня весны и труда (1 мая) россияне будут отдыхать пять дней подряд: с 1 по 5 мая включительно. Рабочими днями на этой неделе будут 29 и 30 апреля», рассказал заместитель руководителя ведомства Иван Шкловец.

Он также пояснил, что празднование Дня победы (9 мая) в этом году выпадает на четверг. В связи с этим россиян также ожидает короткая рабочая неделя и длинные выходные. «Рабочими днями будут 6,7,8 мая, выходные дни – с 9 по 12 мая включительно», – рассказал замглавы Роструда.

В ведомстве также напомнили, что 30 апреля и 8 мая являются предпраздничными рабочим днями, в связи с чем их продолжительность сокращается на один час. «Длинные майские каникулы получились из-за переноса выходных дней 5 и 6 января, а также 23 февраля», – пояснил Иван Шкловец.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 03.04.19

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