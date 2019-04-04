Пятая часть россиян призналась в желании эмигрировать

Каждый пятый россиян (20%) признался в желании навсегда уехать из страны при появлении такой возможности. Таковы результаты опроса Gallup за 2018 год, обнародованные в четверг, 4 апреля. Это самый большой показатель с 2007 года, когда компания начала проводить в России подобные опросы. Тогда о желании эмигрировать сообщили 17% жителей РФ. Самый низкий показатель (7%) был зарегистрирован в 2014 году.

В ходе исследования выяснилось, что среди респондентов 15-49 лет о желании покинуть страну заявили 44%, передает «Интерфакс». В возрастной группе 30-45 лет таких оказалось 22%. Среди граждан в возрасте от 46 до 60 лет хотели бы уехать лишь 9%.

Также стало известно, что 40% думающих об эмиграции россиян желали бы уехать в Европу. Чаще всего они называют Германию (15%), Испанию (5%) и Францию (4%). Среди других желаемых уголков мира россияне называли также США (12%), Японию и Канаду – по 5%.

Опрос проводился с июня по октябрь 2018 года. В нем участвовали 2 тыс. респондентов в возрасте от 15 лет.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 04.04.19

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