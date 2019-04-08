В России хотят ввести норму нагрузки для школьников

Роспотребнадзору предложили разработать максимальную суточную норму учебной нагрузки для школьников. С такой идеей выступили эксперты Общероссийского народного фронта.

В ОНФ рассказали, что федеральные государственные образовательные стандарты начального и основного общего образования (ФГОСы) предусматривают изучение такого количества материала, на который детям попросту не хватает времени. В результате школьники вынуждены осваивать программу во внеурочное время, передает RT.

Таким образом, дополнительная часть обучения, в которую обычно входят кружки и различные секции, становится продолжением обязательных уроков, указывают эксперты ОНФ. По их оценкам, ученики тратят на обучение 47 часов в неделю, что превышает продолжительность рабочей недели для взрослых (40 часов).

«СанПиН должен отражать предельно допустимые нагрузки на ребенка как в школе, так и в системе допобразования. С просьбой разработать такие нормы мы обратимся в Роспотребнадзор, а в Российскую академию наук и Российскую академию образования – для анализа проекта новых федеральных стандартов на соответствие предлагаемого содержания и объемов нагрузки возрастным возможностям школьников», – сообщили в ОНФ.

По результатам опросов школьников выяснилось, что большинство детей (72%) не любят ходить в школу. Чаще всего ученики жалуются на то, что им не интересны изучаемые предметы, полученные знания они считают бесполезными, а нагрузка, по их мнению, слишком велика.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.04.19

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