Нет денег на путешествия: большинство россиян проведут майские праздники дома

Большинство россиян (63%) собираются провести майские каникулы дома. Еще 35% поедут на дачу. В другой город России отправятся 6% граждан и лишь 4% отдохнут за границей. Таковы результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.

Согласно данным исследования, у 59% россиян отсутствуют планы на поездки в майские праздники. При этом 5% респондентов признались, что хотели бы провести эти каникулы за рубежом, еще 4% заявили, что направились бы на море или в поездку по России. Главная причина, мешающая им реализовать свои планы, – рост расходов на отдых. Так ответили 70% участников опроса. Из-за занятости на работе не смогут отправиться в отдых 10%, еще 8% откладывают путешествие из-за состояния здоровья.

Что касается планов россиян в ближайшие один-два года, то только треть (30%) планируют поездки в другие страны. Больше двух третей соотечественников (69%) не собираются посещать другие страны в ближайшее время. С турпоездками по России картина обстоит более оптимистично: 47% россиян планируют съездить в другие регионы России в ближайшее время.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 4 апреля 2019 года среди 1600 респондентов старше 18 лет методом телефонного интервью.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.04.19

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