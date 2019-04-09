Россияне стали меньше жениться и разводиться

В России число зарегистрированных браков на тысячу жителей составило 6,2. Это минимальный показатель с 2000 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата. По словам экспертов, ситуация начнет выправляться после 2025 года.

По итогам 2018 года в России было зарегистрировано 917 тысяч браков, это на 12,7% меньше, чем годом ранее, пишет РБК со ссылкой на мониторинг социально-экономического положения и самочувствия населения, проведенных специалистами РАНХиГС. Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тысячу человек населения) составил 6,2, что соответствует показателям 2000 года.

Общий коэффициент брачности сильно зависит от возрастной структуры населения. Дело в том, что сейчас женятся люди из малочисленного поколения 1990-х. Эксперты считают, что количество регистрируемых браков продолжит снижаться в ближайшие годы. Ситуация начнет улучшаться только с середины 2020-х годов, когда начнут входить в возраст заключения браков россияне, родившиеся в 2000-е.

Вместе с тем, число зарегистрированных разводов по итогам 2018 года снизилось на 4,5% и составило 584 тысячи. Это минимальное значение показателя с 1990 года. Впрочем, такое положение вещей закономерно – люди меньше сочетаются браком, соответственно, меньше разводятся.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 09.04.19

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