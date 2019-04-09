В 2025 году в России появятся генетические паспорта

К 2025 году россиянам могут начать выдавать генетические паспорта. Документ призван защитить граждан от биологических и химических угроз. Он будет содержать сведения о персональном геноме человека.

Президент Владимир Путин подписал указ «Об основах государственной политики Российской Федерации в области обеспечения химической и биологической безопасности» до 2025 года, пишет РБК. В нем сказано, что в России будет создан национальный банк сывороток крови для мониторинга инфекционных заболеваний.

В документе не поясняется понятие «генетическая паспортизация». По словам экспертов, генетические паспорта могут быть двух видов: судебно-медицинский, в котором содержится набор генетических маркеров, позволяющих установить личность человека, а также более «подробный», в котором также будут указаны возможные риски для здоровья человека и особенности его организма.

Согласно указу, внедрение генетических паспортов должно помочь защитить россиян от биологических и химических угроз посредством сбора данных «о персональном геноме человека и формировании генетического профиля населения».

Предположительно оформление генетического паспорта обойдется гражданину в 5-6 тысяч рублей, если речь идет о более простом варианте, то будет необходимо лишь сдать образец слюны. Более сложный документ потребует расширенных сведений, полученных от сдачи комплексных анализов. Такой паспорт и стоить будет дороже – 20 тысяч рублей.

Оформление генетического паспорта сделает российскую медицину более персонифицированной. Документ позволит «проводить предиктивную диагностику генетических и онкологических заболеваний», говорят специалисты. Также с их помощью можно отслеживать предрасположенность и к другим патологиям.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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