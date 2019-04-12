Россияне рассказали о раздражающих и радующих факторах на работе

Россияне рассказали, какие факторы больше всего раздражают их на работе. Соответствующее исследование провели специалисты сервиса Rabota.ru. Участники опроса признались, что на работе больше всего настроение им портит безосновательная критика – ей недовольны 44% россиян. На второй позиции антирейтинга – внезапная дополнительная нагрузка. На нее пожаловались 27% респондентов. Замыкает тройку такой аспект, как собственные ошибки и недочеты в работе (26%).

На следующей строке оказался низкий уровень культуры и воспитания коллег (25%) и общая атмосфера в коллективе (22%). Наименее раздражающими аспектами рабочего процесса стали денежные сборы на подарки и ремонт (6%), совещания (5%), внешний вид и парфюм коллег (2%) и успехи коллег (1%).

Главным фактором для подъема сил и настроения большинство россиян назвали положительную оценку их труда со стороны коллег и начальства. Такое мнение высказали 52% участников опроса. 36% респондентов признались, что радуются собственным успехам и достижениям, еще столько же (36%) счастливы, когда в коллективе стоит позитивная атмосфера. На четвертой строке рейтинга оказались новые интересные задачи (27%), на пятой – укороченный рабочий день (26%).

Примечательно, что в плохом настроении на работу идут только 8% жителей станы, передает РИА «Новости». С позитивным настроем к рабочему дню готовятся 24% россиян. Еще 55% идут на работу в спокойном и рабочем расположении духа.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 12.04.19

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