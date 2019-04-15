Каждый второй россиянин работает не по своей специальности

Почти половина жителей России работают не по той профессии, на которую учились. Таковы результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«На сегодняшний день по специальности, которой обучались, работает каждый второй опрошенный (51%), преимущественно люди с высшим образованием (58%). Напротив, 47% россиян не работают по специальности (55% среди людей со средним специальным образованием)", – сообщают социологи.

В опросе приняли участие 1600 совершеннолетних россиян. Треть опрошенных, работающих не по профессии, заявили, что не смогли устроиться по профилю. Каждый четвертый указывает на более высокую зарплату в другой профессиональной области. Каждый пятый отметил, что просто нашел себя в другой сфере, передает ТАСС.

28% респондентов сообщили, что вообще никогда не работали по той специальности, которую получили. 48% указали, что не работали по профилю более пяти лет, 16% – от трех до пяти лет, 6% – менее одного года.

37% опрошенных прошли курсы профессиональной переподготовки, прежде чем сменить сферу деятельности. Треть респондентов не переобучались, но готовились самостоятельно. 29% участников опроса не получали никакие знания и навыки для работы в текущей сфере деятельности.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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