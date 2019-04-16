Одобрение Сталина россиянами достигло рекордных показателей

Все больше граждан России положительно относятся к деятельности Иосифа Сталина. В этом году уровень одобрения вождя достиг исторического максимума. Об этом свидетельствует опрос Левада-центра.

По данным социологов, в марте 2019 года суммарный уровень положительного отношения к Сталину достиг максимального показателя за все годы исследований. Каждый второй респондент сообщил о восхищении советским вождем, уважении или симпатии к нему, передает РБК. Только 14% опрошенных негативно относятся к Сталину. Они испытывают по отношению к нему раздражение, отвращение и страх.

Что касается роли Сталина в жизни страны, то 70% россиян считают ее положительной. 19% уверены, что деятельность вождя плохо сказалась на развитии государства.

Социологи отмечают, что отношение к Сталину менялось со временем. «Если ранее население избегало выражать конкретные оценки или затруднялось ответить, то сейчас все чаще высказываются или поддерживаются положительные суждения о вожде», – говорит специалист Левада-центра Карина Пипия.

Примечательно, что уровень позитивного отношения к Сталину выше, чем к Брежневу, Горбачеву, Ельцину и другим. При этом положительно оценивают его роль не только сторонники КПРФ, но и голосовавшие на президентских выборах за Владимира Путина или Владимира Жириновского.

«Кроме того, Сталин воспринимается в обществе как защитник угнетенных. Население сейчас все больше чувствует себя брошенным, – отметил ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов. – Фигура Сталина начинается восприниматься как символ справедливости и альтернатива нынешней власти, которая оценивается как несправедливая, жестокая и не заботящаяся о людях. Это чисто мифологический образ Сталина, очень далекий от реальной исторической фигуры».

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.04.19

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