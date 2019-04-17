Каждое пятое рабочее место в России считается вредным и опасным

Минтруд проверил условия труда россиян и пришел к выводу, что 79% рабочих мест имеют допустимые условия, оставшиеся 21% признаны вредными и опасными.

Специалисты проверили свыше 26 млн рабочих, пишет ТАСС. Установлено, что 2,8 млн человек на работе подвергаются воздействию вредных производственных факторов, но организм этих людей потом восстанавливается. Тогда как у 2,2 млн работников влияние необратимо и приводит к возникновению заболеваний легкой степени тяжести.

366 тысяч человек вынуждены работать в таких условиях, которые приводят к появлению заболеваний легкой и средней степени тяжести и затем потере трудоспособности.

23,8 тысячи работников рискуют нанести тяжелый вред своему здоровью, а 36,7 тысячи рабочих мест признаны опасными.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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