На «Бессмертный полк» попросили не приносить портретов Сталина

Организаторы «Бессмертного полка» не рекомендовали приносить портреты Иосифа Сталина на шествие. Также они выступили против принуждения к участию в акции, рекламы изготовителей табличек с фото и героев других войн.

Правила проведения шествия «Бессмертного полка» опубликованы на сайте народного движения. В документе говорится, что целью акции является «сохранение личной семейной памяти о поколении Великой Отечественной войны». При этом, по мнению организаторов, попытки политического и корпоративного пиара на теме Бессмертного полка приводят к спекулятивному использованию партиями атрибутики военного времени.

Региональным чиновникам советуют воздержаться от идеи возглавлять колонны. Также не приветствуются приказы и разнарядки «явиться» в Полк служащим предприятий, школьникам и студентам.

«Недопустимо при проведении и подготовке Бессмертного полка устраивать гонку за показателями, заранее рапортуя о высокой явке и после стремясь любыми методами гарантировать заявленный результат. Бессмертный полк – не повод для соревнований», – подчеркивают организаторы шествия.

Рекомендуется отказаться от портретов с изображениями героев иных войн и времен. Размещение символики производителей на табличках с фото считается недопустимым и аморальным.

«Координаторы при подготовке Бессмертного полка не должны демонстрировать или тем более навязывать свои политические, религиозные, партийные взгляды, помня, что народное шествие должно оставаться пространством согласия, объединяющим людей разных национальностей, партий, религий, политических и иных взглядов», – говорится в сообщении.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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