Роструд напомнил о майских праздниках и коротких рабочих днях

Рабочие дни накануне череды майских праздников – 30 апреля и 8 мая – должны быть сокращены на один час, так как они являются предпраздничными. Об этом напомнила Федеральная служба по труду и занятости (Роструд).

«В начале мая выходные в связи с переносами продлятся с 1 по 5 мая, благодаря празднованию Дня весны и труда, а также с 9 по 12 мая в связи с Днем Победы. Следующие длинные выходные ждут россиян только в ноябре по случаю Дня народного единства – со 2 по 4 ноября»,– цитирует «РИА Новости» сообщение в Роструда.

Стоит отметить, что май 2019 года станет одним из рекордных по количеству выходных. В общей сложности 13 дней из 31-го. Больше выходных было только в январе – из-за новогодних праздников россияне отдыхали 14 из 31-го дня.

Примечательно, что майские праздники жители России в подавляющем большинстве (63%) проведут дома из-за дороговизны отдыха. Согласно результатам исследования ВЦИОМ, на дачу на это время собираются уехать 35% респондентов. В другой город планируют отправиться лишь 6% россиян, а за пределы стран ближнего зарубежья еще меньше– 4%.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 20.04.19

ЧП в Подмосковье: более 120 тысяч человек остались без света. / На севере Свердловской области пропала девушка-подросток (ФОТО). / «Стройка» идет в рост: экс-президент ГК «ПИК» оказался самым богатым депутатом Мосгордумы. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»