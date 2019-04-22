В России хотят запретить торговлю настойками в ночное время

Российским аптекам хотят запретить продавать ночью лекарственные препараты с содержанием спирта. Соответствующее поручение Роспотребнадзору и Минздраву дала вице-премьер Татьяна Голикова.

Цель нововведение – борьба с алкоголизацией населения. Под запрет ночной продажи могут попасть настойки боярышника, валерианы, пустырника и схожие препараты, которые содержат спирт. Эксперты считают, что мера не повлияет на выручку аптек, так как на долю настоек в общем объеме продаж приходится меньше 1%, пишут «Известия».

По словам аналитиков, на рынке лекарств спиртосодержащие настойки составляют только 0,2%. При этом цены на них существенно выросли, таким образом они не составляют конкуренцию водку. В результате население переходит на кустарные спиртосодержащие жидкости.

«С точки зрения сохранения здоровья населения было бы логично не ограничивать продажу настоек, а сделать их дешевле и доступнее», – считает глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

В то же время ограничение продаж настоек не нарушит прав потребителей. Для них есть аналоги в таблетках и отварах без спирта. К тому же к экстренной медицине настойки никакого отношения не имеют.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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