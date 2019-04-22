В 60 регионах России зафиксирована убыль населения

За три года численность населения в России возросла только в 25 регионах, а в 60 – сократилась. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенные специалистами РИА «Рейтинг».

Численность жителей России увеличивается, однако основной прирост обеспечивается мигрантами. «Особенностью демографической ситуации является то, что естественная убыль (смертность/рождаемость) компенсируется миграционным приростом, что и обуславливает увеличение численности россиян. Правда, миграционный прирост последнее время демонстрирует тенденцию к замедлению, что повышает остроту проблемы снижения смертности и роста рождаемости», – говорится в исследовании.

Так с 2016 по 2018 годы россиян стало больше на 236,02 тысячи человек (0,16%). При этом миграционный прирост составил 598,71 тысячи, а естественная убыль – 355,13 тысячи.

Лидерами в демографическом рейтинге стали Ингушетия, Севастополь и Чечня. Хорошие показатели прироста населения также зафиксированы в Тюменской, Ленинградской и Московской областях. Москва заняла 12-е место в рейтинге, Санкт-Петербург – седьмое.

Аутсайдеры рейтинга – ЕАО, где население сократилось на 3,72%, Магаданской область – на 3,53%, Тамбовская область – на 3,27%. Высокая убыль отмечается в Курганской области и Коми.

В целом за три года численность населения сократилась в 60 регионах страны, а увеличилась только в 25.

Ранее министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин сообщал, что в прошлом году рождаемость в России снизилась на 5,4% по сравнению с 2017 годом.

Напомним, в текущем году в РФ стартует национальный проект «Демография», задачами которого являются рост продолжительности здоровой жизни, поддержка рождаемости и занятости женщин с детьми и доступности соцобслуживания для старшего поколения. Реализацию проекта, рассчитанного на 2019-2024 годы, оценили в 1,6 трлн руб.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.04.19

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