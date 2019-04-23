Специалисты не нашли высококачественных яиц в российских магазинах

Роскачество завершило масштабную проверку яиц. Оказалось, что ни один бренд не может похвастаться соответствием продукции высоким стандартам качества. В то же время опасных веществ и патогенных микроорганизмов в яйцах обнаружено не было.

Специалисты проверили 38 торговых марок по 35 показателям качества и безопасности. Кроме того, яйца проверяли на прочность, бросая упаковку с высоты в 30 см. Некоторые образцы оказались настолько прочными, что полностью сохранили свой первозданный вид.

«По результатам исследования 2019 года яиц, высококачественной продукции, которая соответствует не только обязательным требованиям законодательства, но и повышенным требованиям стандарта Роскачества, обнаружено не было», – сообщается на сайте Роскачества.

В частности, претензии возникли к содержанию в яйцах витаминов А, Е, D3 и жирных кислот. При этом требованиям безопасности соответствовали все образцы. Специалисты не обнаружили в яйцах тяжелых металлов, пестицидов, антибиотиков, повышенного количества микроорганизмов и бактерий группы кишечной палочки, а также самого распространенного потребительского страха – сальмонеллы.

Что касается свежести яиц, то по этому признаку нарушений также выявлено не было. По словам экспертов, продукцию некоторых птицефабрик нельзя назвать несвежими, но на прилавке они явно залежались.

В ходе проверки был развенчан миф о том, что чем темнее желток, тем в нем больше каратиноидов. Выяснилось, что неоспоримой зависимости между количеством каратиноидов и цветом желтка нет. Скорее это зависит от их вида.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 23.04.19

Организатор «Бессмертного полка» объяснил затею с разворотом шествия. / Юго-восток Москвы снова пережил сероводородную атаку. / В Екатеринбурге под суд пойдет мужчина, чуть не убивший собутыльника из-за пробки от графина. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»