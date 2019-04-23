В России за последний год увеличилось число детских самоубийств

В России выросло число суицидов, совершенных несовершеннолетними. Об этом сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
По ее словам, в 2017 году было зафиксировано 692 детских самоубийства, в 2018 – уже 788. Данные омбудсмену предоставил Следственный комитет, передает РИА «Новости».
Кузнецова связывает рост детских суицидов с тем, что «дети предоставлены сами себе, их не слышат, проблемы, которые волнуют их, не волнуют никого».
Ранее детский омбудсмен сообщала, что число самоубийств, совершенных несовершеннолетними, в России снижалось с 2011 по 2015 года. В 2016 году зафиксирован резкий скачок на 57%. Власти связывают всплеск детских суицидов с распространением в социальных сетях так называемых «групп смерти».
Москва, Служба информации РИА «Новый День»
Москва. Другие новости 23.04.19
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