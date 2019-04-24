Названы самые опасные сферы деятельности в России

Аналитики Роструда предоставили статистику несчастных случаев на работе по итогам 2018 года и выяснили, какие сферы деятельности считаются самыми опасными.

Наибольшее число смертельных несчастных случаев с работниками произошло в сфере строительства. Из общего числа погибших на стройках умер 21% работников. Далее идут обрабатывающие производства (17%), сельское и лесное хозяйства, охота и рыбоводство (13%), передает RT.

Замыкают пятерку самых опасных сфер труда транспортировка и хранение (12% погибших) и добыча полезных ископаемых (8%).

В общей сложности в прошлом году произошло 5,4 тысячи несчастных случаев на производстве, которые привели к тяжелым последствиям. Аналитики отмечают, что показатель уменьшился по сравнению с 2017 годом, тогда число инцидентов составляло 6,1 тысячи.

Треть случаев – падение работника с высоты, 23% связаны с травмированием движущимися деталями и механизмами. 13% несчастных случаев обусловлены падением, обрушением, обвалом материалов, 12% связаны с дорожно-транспортными происшествиями.

Половина инцидентов объясняется нарушением требований безопасности труда, а также недостаточной подготовкой работников.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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