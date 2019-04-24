Россиянам хотят запретить держать дома лис, волков и крокодилов

Министерство природных ресурсов и экологии РФ подготовило новый список животных, которых планируется запретить к содержанию в домашних условиях. Среди хищных и опасных зверей есть и вполне безобидные.

В перечень вошли питоны, длина которых превышает 4 метра, крокодилы, тарантулы, сервалы, каймановые черепахи с размером панциря более 30 см, электрические угри, мурены и китообразные, пишет Агентство городских новостей «Москва».

Кроме того, под запрет могут попасть обыкновенные и рыжие волки, динго, гиеновые собаки, медоеды, росомахи, макаки, павианы, обыкновенные лисицы, крупные кошачьи – львы, тигры, гепарды и леопарды, скорпионы, дикобразы, тюлени и даже бегемоты со слонами.

В рабочей группе при Минприроды уточнили, что список попадающих под запрет содержания в домашних условиях животных еще не утвержден и может быть скорректирован.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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